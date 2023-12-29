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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году
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Новости Центральной Азии и мира

24.12.2023

В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году

В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году. Нерабочие дни:

для всех работников, независимо от видов рабочей недели:

22 марта — пятница

11 апреля — четверг

18 июня — вторник

3 сентября — вторник

31 декабря — вторник.

для работников при шестидневной рабочей неделе:

2 января — вторник

23 марта — суббота

12 апреля — пятница

31 августа — суббота

30 декабря — понедельник.

для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни переносятся в следующем порядке:

— с субботы 6 января на вторник 2 января

— с субботы 13 апреля на пятницу 12 апреля

— с субботы 14 декабря на понедельник 30 декабря.

Источник: uz.sputniknews.ru

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