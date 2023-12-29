В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году. Нерабочие дни:
для всех работников, независимо от видов рабочей недели:
22 марта — пятница
11 апреля — четверг
18 июня — вторник
3 сентября — вторник
31 декабря — вторник.
для работников при шестидневной рабочей неделе:
2 января — вторник
23 марта — суббота
12 апреля — пятница
31 августа — суббота
30 декабря — понедельник.
для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни переносятся в следующем порядке:
— с субботы 6 января на вторник 2 января
— с субботы 13 апреля на пятницу 12 апреля
— с субботы 14 декабря на понедельник 30 декабря.Источник: uz.sputniknews.ru