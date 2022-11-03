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Аниме-парк в Японии начал принимать гостей
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Сегодня в 10:18

Аниме-парк в Японии начал принимать гостей

Тематический парк в Нагакутэ, Аити, Япония, начал принимать посетителей с 1 ноября.

Ghibli Park построен в мемориальном парке на месте Всемирной выставки 2005 года, проходившей в Нагакутэ, где город сливается с природой. В этом парке нет аттракционов, но посетители будут очарованы артефактами и экспонатами, напоминающими любимых героев и знакомые локации.

Большой павильон Ghibli — основная часть парка площадью 9600 квадратных метров. Она воссоздает культовый дирижабль и разрушенный сад с картины «Небесный замок Лапута». Поклонники оскароносного аниме «Унесенные призраками» могут посмотреть на хозяйку бани Юбабу, деловито работающую в своем офисе, или посидеть рядом с персонажем Безликого в поезде, курсирующем по морю. В этом районе также есть детская игровая комната с «Кошачьим автобусом», одним из волшебных персонажей «Мой сосед Тоторо», классического хита 1988 года.

Когда все пять зон парка будут открыты весной 2024 года, место будет привлекать 2,8 миллиона посетителей в год и создавать экономический эффект в размере около 48 миллиардов иен для этого района.

Источник: tengritravel.kz

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