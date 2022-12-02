В Узбекистане ожидают, что до конца года объем экспорта IT-услуг достигнет $100 миллионов

IT Park Узбекистана опубликовал данные по объему экспорта своих резидентов — по итогам третьего квартала 2022 года он достиг $82 миллиона, из которых $41 миллион пришлись на экспорт услуг компаний, которые занимаются аутсорсингом бизнес-процессов. В 2021 году за объем экспорта за аналогичный период прошлого года составлял $23,1 миллиона.

В IT Park ожидают, что до конца 2022 года объем экспорта IT-услуг достигнет отметки $100 миллионов, а в следующем году — увеличится до $200 миллионов.

Сегодня в IT Park числится 291 резидент-экспортер, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года.

Источник: digitalbusiness.kz