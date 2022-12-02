Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-uzbekistane-ozhidayut-chto-do-konca-goda-ob-em-eksporta-it-uslug-dostignet-100-millionov
В Узбекистане ожидают, что до конца года объем экспорта IT-услуг достигнет $100 миллионов
47
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:07

В Узбекистане ожидают, что до конца года объем экспорта IT-услуг достигнет $100 миллионов

IT Park Узбекистана опубликовал данные по объему экспорта своих резидентов — по итогам третьего квартала 2022 года он достиг $82 миллиона, из которых $41 миллион пришлись на экспорт услуг компаний, которые занимаются аутсорсингом бизнес-процессов. В 2021 году за объем экспорта за аналогичный период прошлого года составлял $23,1 миллиона.

В IT Park ожидают, что до конца 2022 года объем экспорта IT-услуг достигнет отметки $100 миллионов, а в следующем году — увеличится до $200 миллионов.

Сегодня в IT Park числится 291 резидент-экспортер, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года.

Источник: digitalbusiness.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #it #услуги #экспорт #itparkuzbekistan
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Mega Open Air в Астане
3049
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи из клипа Life on Mars?
760
Джереми Реннер создал музыкальное лекарство
1652
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.