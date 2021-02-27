Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-twitter-poyavyatsya-soobschestva-i-platnaya-podpiska-na-eksklyuzivnyy-kontent
В Twitter появятся сообщества и платная подписка на эксклюзивный контент
49
/
/

Сегодня в 10:40

В Twitter появятся сообщества и платная подписка на эксклюзивный контент

Twitter готовит новые функции для подписчиков. Возможность создания групп и функция платной подписки на особый контент были анонсированы представителями соцсети во время презентации для инвесторов «День аналитика Twitter 2021».

Функция создания сообществ (Communities) позволит пользователям запускать группы, такие же как в Facebook, вступать в другие объединения по интересам и комментировать события сообщества.

Разрабатывается также платная подписка Supper Follows. Владельцы аккаунтов будут открывать доступ подписчикам к эксклюзивному контенту, без оплаты твиты не будут видны. Кроме того, рассматривается возможность сбора платы за рассылку новостей.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#социальныесети #twitter #обновление
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мастер-классы для будущих мам проведут в столице
951
Discovery Channel показал документальный фильм о Каспийском море
651
Столичные стартаперы придумали способ сбережения электричества
1515