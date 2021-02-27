В Twitter появятся сообщества и платная подписка на эксклюзивный контент

Twitter готовит новые функции для подписчиков. Возможность создания групп и функция платной подписки на особый контент были анонсированы представителями соцсети во время презентации для инвесторов «День аналитика Twitter 2021».

Функция создания сообществ (Communities) позволит пользователям запускать группы, такие же как в Facebook, вступать в другие объединения по интересам и комментировать события сообщества.

Разрабатывается также платная подписка Supper Follows. Владельцы аккаунтов будут открывать доступ подписчикам к эксклюзивному контенту, без оплаты твиты не будут видны. Кроме того, рассматривается возможность сбора платы за рассылку новостей.

Источник: rb.ru