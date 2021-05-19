В Twitter появится платная подписка: она будет стоить $2,99 в месяц. Среди преимуществ — возможность сохранения понравившихся твитов в коллекции, а также отмена публикации поста в течение нескольких секунд после отправления.

Это лишь часть работы соцсети над многоуровневой моделью подписки. Среди других потенциальных особенностей Twitter Blue — отсутствие рекламы в соцсети. Ранее сообщалось, что Twitter приобрела сервис Scroll, позволяющий скрывать рекламные предложения на ряде сайтов.

Источник: rb.ru