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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Twitter появится платная подписка
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Сегодня в 10:48

В Twitter появится платная подписка

В Twitter появится платная подписка: она будет стоить $2,99 в месяц. Среди преимуществ — возможность сохранения понравившихся твитов в коллекции, а также отмена публикации поста в течение нескольких секунд после отправления.

Это лишь часть работы соцсети над многоуровневой моделью подписки. Среди других потенциальных особенностей Twitter Blue — отсутствие рекламы в соцсети. Ранее сообщалось, что Twitter приобрела сервис Scroll, позволяющий скрывать рекламные предложения на ряде сайтов.

Источник: rb.ru

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#социальныесети #подписка #twitter #обновление
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