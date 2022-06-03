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В Туркестане пройдет форум Human Capital Forum «Код Интеграции 2022»
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Сегодня в 09:08

В Туркестане пройдет форум Human Capital Forum «Код Интеграции 2022»

Астанинский хаб государственной службы и Ассоциация HR менеджеров Казахстана приглашают принять участие в форуме Human Capital Forum «Код Интеграции 2022» в Туркестане 8-10 июня.

Через активные обсуждения и диалоги, кросс функциональные споры и межкультурное общение мы будем искать коды и ключи, чтобы усилить интеграцию и синергию между границами, отраслями, культурами, позициями и образами мышления.

Участники и докладчики форума — известные бизнес-лидеры и эксперты Казахстана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, России, стран Европы, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и других стран.

Форум будет доступен на казахском, английском и русском языках. В его рамках также пройдет HR хакатон OYLAN, где участники форума, поделившись на команды, будут решать бизнес-кейсы из отраслей: сельское хозяйство, образование, здравоохранение, МСБ, государственная служба.

Ключевые темы форума:

— «от Аль-Фараби до сегодняшних дней: как развивать культуру»

— «код интеграции людей: страна, регион, мир, кросс-культурные отношения»

— «переосмысление роли лидеров: бизнес диктует, люди диктуют»

— «миграция и геополитика, тренды в управлении людьми, исследования рынка труда»

— «как пережить шторм: нестабильность — новая стабильность»

— «не говорите слишком много, пусть говорят цифры»

— «личный бренд и карьерные треки. Роль коммуникаций»

— «конкуренты превращаются в партнеров. Борьба за таланты»

— «пересборка команд: как оживить команды и лидеров. Взаимозависимость, а не созависимость»

— «ментальное здоровье через призму мышления».

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.