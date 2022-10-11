В Туркестане 30 октября пройдет марафон в колоритном этностиле

30 октября пройдет Turkistan Marathon 2022 — большой беговой старт для любителей спорта в колоритном этностиле.

В 2022 году на старте будут представлены дистанции: 42,2, 21,1, 10, 10 километров скандинавская ходьба. В соревновании могут принять участие все желающие старше 15 лет. А также предусмотрена детская дистанция — 3 километра для детей в возрасте 10-14 лет. Ожидается две тысячи участников со всего Казахстана и соседних стран.

Участники марафона пробегут по красивым историческим местам. Старт и финиш будут расположены возле туристического комплекса «Керуен Сарай», далее маршрут пройдет по проспекту Бекзата Саттарханова в сторону аэропорта и обратно до финиша.

Набор высоты составит около 70 метров, рельеф будет по силам новичкам. Мероприятие входит в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, трассы марафона сертифицированы согласно стандартам World Athletics.

Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Turkistan Marathon 2022, получат на финише медаль, созданную в колоритном стиле с изображением Тайказана — главного экспоната мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Призеры в возрастных категориях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами от партнеров и спонсоров.

Стоимость участия: 10 километров — 5000 тенге, 10 километров скандинавская ходьба — 5000 тенге, 21.1 километр — 7000 тенге, 42.2 километра — 8000 тенге, 3 километра — 3000 тенге.

Регистрация открыта на сайте Almaty-marathon.kz.

Организаторами выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым» совместно с командой Super Sapienz, фитнес-клуб «World Class Almaty», Научно-образовательный фонд имени академика Ш.Есенова и мультиспортивный Youtube-канал «#Другой ты».