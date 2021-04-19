В Telegram появятся магазины с функцией продажи товаров в каналах и чатах

В ближайшем обновлении Telegram ожидается появление возможности продавать товары и услуги не только при помощи ботов, но и в каналах и группах.

Издание обнаружило функциональность в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как работает опция, можно в тестовом магазине — @TestStore.

Ожидается, что оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем. Среди них оказались «Сбербанк», «ЮMoney», Payme, Stripe, Tranzzo и другие.

Telegram также введет возможность оставлять чаевые и сохранять данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.

Источник: rb.ru