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В Telegram появятся магазины с функцией продажи товаров в каналах и чатах
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Сегодня в 10:32

В Telegram появятся магазины с функцией продажи товаров в каналах и чатах

В ближайшем обновлении Telegram ожидается появление возможности продавать товары и услуги не только при помощи ботов, но и в каналах и группах.

Издание обнаружило функциональность в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как работает опция, можно в тестовом магазине — @TestStore.

Ожидается, что оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем. Среди них оказались «Сбербанк», «ЮMoney», Payme, Stripe, Tranzzo и другие.

Telegram также введет возможность оставлять чаевые и сохранять данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.

Источник: rb.ru

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