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В Telegram появились новые способы авторизации, реакции без границ и эмодзи-статусы
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Сегодня в 11:07

В Telegram появились новые способы авторизации, реакции без границ и эмодзи-статусы

Команда Telegram объявила о выпуске новой версии мессенджера с большим количеством изменений и улучшений. Реализованы нововведения при входе в аккаунт, реакции без границ и эмодзи-статусы.

Пользователи смогут получать коды авторизации не только посредством SMS, но и на электронную почту. Кроме того, можно использовать функцию «Войти с помощью Apple» или «Войти с помощью Google». Усовершенствован процесс регистрации и входа в аккаунт на iOS-устройствах: внедрены обновленный интерфейс и плавные анимации, уже доступные на Android.

У всех пользователей появились десятки новых реакций, в том числе те, которые раньше можно было отправлять только c подпиской Telegram Premium. Обновленное меню выбора реакций можно раскрывать — чтобы было удобнее просматривать множество новых эмодзи. Наиболее часто применяемые реакции автоматически перемещаются в начало списка.

Обладатели подписки Telegram Premium могут использовать в качестве реакций не только стандартные, но и любые из тысяч пользовательских эмодзи. Более того, с этой подпиской стала доступна отправка до трех реакций на одно сообщение.

Premium-пользователи теперь могут установить рядом со своим именем анимированный эмодзи-статус, чтобы показать, в каком они сейчас настроении или чем занимаются. Статус будет отображаться на месте Premium-значка подписчика в списке чатов, группах и профиле пользователя.

Реализованы новые ссылки на профили. Для любого публичного адреса @username в Telegram работает ссылка вида t.me/username, которой легко поделиться в интернете. Теперь также стал доступен новый уникальный формат ссылки — username.t.me — для тех, кто хочет сделать акцент на имени пользователя.

Источник: 3dnews.ru

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