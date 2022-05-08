В Telegram добавят новые функции и сделают его платным

У пользователей платной версии Telegram, которая называется Premium, появится специальный маркер рядом с именем, который будет подчеркивать особый статус владельца аккаунта.

Кроме эксклюзивных бейджей, подписчики Telegram Premium получат расширенный набор реакций, а также доступ к полноэкранному окну выбора стикеров.

Косметические нововведения — не единственные особенности, которыми обзаведутся платные пользователи Telegram. Например, у них со 100 до 200 увеличится количество чатов, которые можно добавлять в папку. А лимит самих папок расширится с 10 до 20. Вместе с тем с 5 до 10 увеличится количество закрепляемых диалогов. Общее число каналов и супергрупп, на которые можно подписаться, вырастет с 500 до 1000.

Администраторы групп и чатов также получат больше возможностей. Они смогут создавать до 20 публичных ссылок на свои ресурсы вместо 10, которые доступны обычным пользователям. Также они смогут иметь до 10 избранных стикеров вместо 5.

Источник: tengrinews.kz