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В Ташкентской и Самаркандских областях планируют открыть технопарки
Новости Центральной Азии и мира

11.03.2025

В Ташкентской и Самаркандских областях планируют открыть технопарки

В ходе недавней презентации, посвященной вопросам развития сырьевой базы минералов, президент Республики Узбекистан выдвинул инициативу о создании технопарков в Ташкентской и Самаркандской областях. Основной целью данных объектов станет переработка минерального сырья, что позволит повысить эффективность использования природных ресурсов и укрепить экономический потенциал регионов.

В рамках мероприятия были озвучены планы по реализации крупных проектов в сфере горнодобывающей промышленности и геологии. В ближайшие три года, начиная с 2025 года, в стране намерены воплотить в жизнь 76 инициатив, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Общая стоимость этих проектов оценивается в 2,6 миллиарда долларов США. Данные меры направлены на развитие инфраструктуры отрасли, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в регионах.

Обсуждение перспектив горнодобывающего сектора прошло в формате презентации, где были представлены ключевые направления развития. Среди них — модернизация существующих предприятий, внедрение новых технологий и расширение геологических исследований. Создание технопарков в указанных областях рассматривается как один из шагов к достижению поставленных целей. Эти меры позволят увеличить объемы переработки сырья и повысить конкурентоспособность узбекистанской продукции на международных рынках.

На сегодняшний день, конкретные сроки запуска технопарков и детали их функционирования не уточняются. Однако уже известно, что проекты будут реализованы при поддержке как государственных, так и частных инвестиций. В дальнейшем власти планируют провести дополнительные обсуждения с экспертами и представителями бизнеса для детальной проработки инициативы.

Источник: upl.uz

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#технопарк #ташкент #самарканд #переработка
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