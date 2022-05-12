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В Шымкенте прошел национальный чемпионат по триатлону
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Сегодня в 09:24

В Шымкенте прошел национальный чемпионат по триатлону

Первенство собрало 134 атлета из 11 регионов страны. Участники боролись за чемпионские титулы на суперспринтерской дистанции с раздельным стартом.

У мужчин элиты первое место занял Иван Тутукин со временем 0:24:48. Ануар Турубаев принес серебро Алматы. На третьей строчке разместился Александр Автушко.

У женщин в категории Elite ожидаемую победу одержала фаворитка старта Екатерина Шабалина с результатом 0:27:20. На второй строчке гонку завершила Арина Шульгина, уступив победительнице более минуты. Тройку замкнула алматинка Дарья Бычкова.

Атлеты категорий помладше так же продемонстрировали свои лучшие результаты и заняли соответствующие места в финишном протоколе.

Категория F-U23

1. Юлия Озерова — 0:28:57

2. Надежда Бекмаганбетова — 0:28:58

3. Аружан Аманжолова — 0:33:11.

Категория М-U23

1. Даниил Зубцов — 0:25:39

2. Алихан Абусеит — 0:25:47

3. Ерасыл Аманжолов — 0:26:11.

Категория F-U19

1. Милена Саприна — 0:30:02

2. Ева Пинчук — 0:30:50

3. Анастасия Захарова — 0:31:44.

Категория M-U19

1. Егор Крупяков — 0:24:38

2. Александр Тен — 0:25:00

3. Арлан Жанабай — 0:25:49.

Категория F-U17

1. Диана Ержанова — 0:30:40

2. Ангелина Редченко — 0:31:01

3. Вероника Иванюк — 0:31:51.

Категория M-U17

1. Никита Дубинский — 0:26:23

2. Эрик Раскулов — 0:26:28

3. Станислав Глок — 0:27:15.

Категория F-U15

1. Анель Исабаева — 0:30:40

2. Юлиана Петрова — 0:30:41

3. Виолетта Решетняк — 0:31:41.

Категория M-U15

1. Сергей Петров — 0:28:24

2. Дархан Сакен — 0:28:37

3. Алмас Савет — 0:28:44.

Все результаты чемпионата доступны на сайте Казахстанской Федерации Триатлона.

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