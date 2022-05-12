В Шымкенте прошел национальный чемпионат по триатлону

Первенство собрало 134 атлета из 11 регионов страны. Участники боролись за чемпионские титулы на суперспринтерской дистанции с раздельным стартом.
У мужчин элиты первое место занял Иван Тутукин со временем 0:24:48. Ануар Турубаев принес серебро Алматы. На третьей строчке разместился Александр Автушко.
У женщин в категории Elite ожидаемую победу одержала фаворитка старта Екатерина Шабалина с результатом 0:27:20. На второй строчке гонку завершила Арина Шульгина, уступив победительнице более минуты. Тройку замкнула алматинка Дарья Бычкова.
Атлеты категорий помладше так же продемонстрировали свои лучшие результаты и заняли соответствующие места в финишном протоколе.
Категория F-U23
1. Юлия Озерова — 0:28:57
2. Надежда Бекмаганбетова — 0:28:58
3. Аружан Аманжолова — 0:33:11.
Категория М-U23
1. Даниил Зубцов — 0:25:39
2. Алихан Абусеит — 0:25:47
3. Ерасыл Аманжолов — 0:26:11.
Категория F-U19
1. Милена Саприна — 0:30:02
2. Ева Пинчук — 0:30:50
3. Анастасия Захарова — 0:31:44.
Категория M-U19
1. Егор Крупяков — 0:24:38
2. Александр Тен — 0:25:00
3. Арлан Жанабай — 0:25:49.
Категория F-U17
1. Диана Ержанова — 0:30:40
2. Ангелина Редченко — 0:31:01
3. Вероника Иванюк — 0:31:51.
Категория M-U17
1. Никита Дубинский — 0:26:23
2. Эрик Раскулов — 0:26:28
3. Станислав Глок — 0:27:15.
Категория F-U15
1. Анель Исабаева — 0:30:40
2. Юлиана Петрова — 0:30:41
3. Виолетта Решетняк — 0:31:41.
Категория M-U15
1. Сергей Петров — 0:28:24
2. Дархан Сакен — 0:28:37
3. Алмас Савет — 0:28:44.
Все результаты чемпионата доступны на сайте Казахстанской Федерации Триатлона.