В сети появился второй трейлер «Оппенгеймера»

В сеть раньше времени выложили второй трейлер фильма «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. Видео в хорошем качестве длится три минуты.

В этом трейлере можно увидеть в образах Мэтта Деймона, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малека и Роберта Дауни-младшего. В самом начале ролика главный герой в исполнении Киллиана Мерфи предупреждает, что бомба может попасть в руки нацистов.

Первый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана вышел вышел в декабре 2022 года.