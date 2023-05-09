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В сети появился второй трейлер «Оппенгеймера»
89
Главный

Сегодня в 13:07

В сети появился второй трейлер «Оппенгеймера»

В сеть раньше времени выложили второй трейлер фильма «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. Видео в хорошем качестве длится три минуты.

В этом трейлере можно увидеть в образах Мэтта Деймона, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малека и Роберта Дауни-младшего. В самом начале ролика главный герой в исполнении Киллиана Мерфи предупреждает, что бомба может попасть в руки нацистов.

Первый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана вышел вышел в декабре 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru

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