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В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк»
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Сегодня в 09:30

В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк»

В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк». Его опубликовали на ютьюб-канале Marvel Entertainment за два месяца до премьеры — она намечена на 17 августа. Посмотреть шоу можно будет на стриминговой платформе Disney+.

Ролик представил главную героиню сериала — юриста Дженнифер Уолтерс, у которой, по ее же словам, есть «отличные друзья», «ответственная работа» и «разочаровывающая семья» в лице дяди Брюса Баннера.

Именно Брюс по сюжету шоу становится причиной того, что у Дженнифер появляются сверхъестественные способности. После переливания крови девушка сталкивается с тем же, что и ее родственник: она превращается в зеленого монстра, когда злится.



Судя по трейлеру, Дженнифер только учится справляться со своей новой особенностью. Брюс обучает племянницу, как избежать трансформации и как с ней совладать.

Роль Халка по-прежнему исполняет Марк Руффало. Дженнифер сыграла канадская актриса Татьяна Маслани. Также в картине появится Тим Рот в роли Мерзости.

Источник: daily.afisha.ru

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