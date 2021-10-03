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В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере
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Сегодня в 12:20

В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере

Amazon Prime Video поделился первым трейлером документального фильма «Джастин Бибер: Наш мир». Он выйдет на стрим-сервисе 8 октября.

В ролике показали, как музыкант готовится к масштабному новогоднему концерту после трехлетнего перерыва и личные кадры из жизни с женой Хейли Бибер.

Продюсерами ленты выступили Майкл Д.Ратнер, Скотт Ратнер, Кфир Голдберг, Энди Минингер, Скутер Браун, Элисон Кайе, Скотт Мэнсон, Дженнифер МакДэниелс, Жюль Ферри, Ник Демура, Рори Крамер, Джиллиан Халтерман и Рик Фейгин.

Источник: daily.afisha.ru

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