В сети появились свежие изображения iPhone 15 Pro в новом цвете

Новинка получит бордовый цвет, обновленный корпус, сенсорные кнопки с тактильной отдачей, разъем USB-C и уменьшенные рамки. Но все это пока по слухам, зато есть изображения на основе рендеров.

Новый iPhone 15 Pro получит новый титановый корпус с закругленными углами для более комфортного хвата. Предполагается, что обновленное устройство также получит уменьшенные рамки шириной всего 1,55 мм, а также новый бордовый цвет на замену темно-фиолетовому.





Компания Apple в очередной раз увеличит размер камер. Выступ линз объектива в модели iPhone 15 Pro увеличится более чем вдвое, при этом изменения не коснутся iPhone 15 Pro Max — в ней ожидается перископический телеобъектив, который требует меньше пространства.

Изменения также затронули физические кнопки. Ожидается, что вместо них появятся сенсорные клавиши с тактильной отдачей с помощью модулей Taptic Engine подобно трекпаду на Macbook.

Новинка, вероятно, будет оснащена долгожданным разъемом USB-C и станет компактнее предшественника — 8,24 мм против 7,84 мм за счет уменьшенных рамок.

Источник: incrussia.ru