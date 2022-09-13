В сети появились первые постеры фильма режиссера Айсултана Сеитова «ҚАШ»

«ҚАШ» — история о непростых временах коллективизации и голоде 30-х годов прошлого века. Перед главным героем Исатаем предстает сложный выбор, от которого зависит судьба всего аула.

В фильме приняли участие актеры Еркебулан Дайыров, Ондасын Бесикбасов, Исбек Абильмажинов, Толганай Талгат, Александр Паль и Варвара Шмыкова. Оператор-постановщик — Азамат Дулатов.

1 декабря фильм выйдет в прокат в Казахстане, дата премьеры картины за его пределами будет объявлена позже.

Автор постеров: Игорь Клепнев. Ретушеры: Ашот Геворкян, Арам Геворкян.

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