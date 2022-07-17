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В сети опубликовали трейлер второго сезона «Американских историй ужасов»
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15.07.2022

В сети опубликовали трейлер второго сезона «Американских историй ужасов»

В сети опубликовали трейлер второго сезона сериала «Американские истории ужасов» — спин-оффа шоу «Американская история ужасов». Он выйдет на стриминговом сервисе Hulu и телеканале FX 21 июля.



Продолжение шоу, как и первый сезон, будет представлять собой антологию. Каждый эпизод представит отдельную хоррор-историю, придуманную авторами «Американской истории ужасов».

Эпизоды будут выходить еженедельно. Всего в сезоне запланированы девять серий.

Над шоу по-прежнему работают Райан Мерфи и Брэд Фальчак. Исполнительными продюсерами второго сезона выступают Мэнни Кото, Джон Дж.Грей, Алексис Мартин Вудолл и Лони Перистере.

Источник: daily.afisha.ru

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