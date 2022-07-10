Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-seti-opublikovali-snik-pik-seriala-vlastelin-kolec-kol-ca-vlasti
В сети опубликовали сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
62
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:40

В сети опубликовали сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

В сети появился сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти». В нем зрители могут увидеть новые кадры из грядущего шоу. На них в том числе старейшина мохноногов Садок Берроуз в исполнении Ленни Генри, корабль эльфов с юной Галадриэль на борту — ее играет Морфидд Кларк, и героиня Сары Звангобани — Мэриголд Брэндифут.



Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 2 сентября. Он расскажет о событиях, произошедших во вселенной романов Дж.Р.Р.Толкина за тысячи лет до формирования Братства.

В центре истории окажется эльфийка Галадриэль, которая примет на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и других союзников Моргота.

Помимо Генри, Кларк и Звангобани, в сериале появятся Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Оуайн Артур и другие. Шоураннерами проекта выступают Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #чтопосмотреть #трейлер #amazonprimevideo #властелинколец
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Информатику» в школах начнут преподавать с первого класса в 2019 году
1700
Южная Корея запустит корабль к Луне в августе 2022 года
783
Прямой эфир о тонкостях дубляжа и кино от «Болашак»
902
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.