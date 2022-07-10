В сети опубликовали сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

В сети появился сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти». В нем зрители могут увидеть новые кадры из грядущего шоу. На них в том числе старейшина мохноногов Садок Берроуз в исполнении Ленни Генри, корабль эльфов с юной Галадриэль на борту — ее играет Морфидд Кларк, и героиня Сары Звангобани — Мэриголд Брэндифут.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 2 сентября. Он расскажет о событиях, произошедших во вселенной романов Дж.Р.Р.Толкина за тысячи лет до формирования Братства.

В центре истории окажется эльфийка Галадриэль, которая примет на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и других союзников Моргота.

Помимо Генри, Кларк и Звангобани, в сериале появятся Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Оуайн Артур и другие. Шоураннерами проекта выступают Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Источник: daily.afisha.ru