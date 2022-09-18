В Саудовской Аравии создали международную авиакомпанию специально для полетов в город будущего Neom

В Cаудовской Аравии создадут третью авиакомпанию, которая будет выполнять рейсы в город будущего Neom. Она станет международной. Самолеты будут летать из Neom в мировые столицы Европы и Азии.

Строительство Neom оценивается в $500 миллиардов. Поэтому затраты на перевозчика могут стать значительными.

Neom строят на побережье Красного моря, а журналисты часто называют его «Зеркальной линией». Жить в мегаполисе люди смогут не раньше 2030 года, но на территории уже есть собственный аэропорт Neom Bay.

Попасть туда можно из Эр-Рияда и Дубая, а рейсы выполняет национальный перевозчик Saudia и отдельно созданная компания RIA.

Источник: incrussia.ru