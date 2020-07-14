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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В России вырос спрос на электросамокаты
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Сегодня в 09:55

В России вырос спрос на электросамокаты

В России вырос спрос на персональный электротранспорт. В сетях магазинов электроники и бытовой техники «М.видео» и «Эльдорадо» рост составил 25% в штуках и 70% в деньгах по сравнению с июнем прошлого года, говорит их представитель. На AliExpress скачок роста пришелся на май — продажи электросамокатов на интернет-площадке выросли на 350% по сравнению с апрелем 2020 г.

В Европе другая тенденция. Например, согласно данным исследовательской компании Foxintelligence, онлайн-продажи велосипедов во Франции в апреле подскочили на 350%.

Источник: @breakingtrends

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#экология #транспорт #электросамокаты
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