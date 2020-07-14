В России вырос спрос на электросамокаты

В России вырос спрос на персональный электротранспорт. В сетях магазинов электроники и бытовой техники «М.видео» и «Эльдорадо» рост составил 25% в штуках и 70% в деньгах по сравнению с июнем прошлого года, говорит их представитель. На AliExpress скачок роста пришелся на май — продажи электросамокатов на интернет-площадке выросли на 350% по сравнению с апрелем 2020 г.

В Европе другая тенденция. Например, согласно данным исследовательской компании Foxintelligence, онлайн-продажи велосипедов во Франции в апреле подскочили на 350%.

Источник: @breakingtrends