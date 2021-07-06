В России разработали технологию ароматизации фильмов

Команда разработчиков состоит из победителей и призеров таких технических и стартап-конкурсов, как WorldSkills Russia Junior, «Курчатовский турнир» и международный конкурс «Мой первый бизнес».









Компания Illusion при поддержке Национальной технической инициативы создала технологию для ароматизации фильмов и видео. Технология называется Illusion Aroma. Она позволяет синтезировать и распылять запахи из сменяемых картриджей в зависимости от сцены в фильме.