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В России разработали технологию ароматизации фильмов
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Сегодня в 10:25

В России разработали технологию ароматизации фильмов

Компания Illusion при поддержке Национальной технической инициативы создала технологию для ароматизации фильмов и видео. Технология называется Illusion Aroma. Она позволяет синтезировать и распылять запахи из сменяемых картриджей в зависимости от сцены в фильме.

Команда разработчиков состоит из победителей и призеров таких технических и стартап-конкурсов, как WorldSkills Russia Junior, «Курчатовский турнир» и международный конкурс «Мой первый бизнес».

Источник: incrussia.ru


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#бизнес #россия #фильмы #ароматизация
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