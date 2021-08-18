В приложении iCloud для Windows стал доступен менеджер паролей

Теперь в iCloud для Windows версии 12.5 или более поздней пользователи ПК смогут добавлять, редактировать, копировать, удалять или искать пароли, сохраненные в iCloud.
Кроме того, стала доступна синхронизация паролей между различными устройствами и ПК в браузерах Edge и Google Chrome с помощью расширения «Пароли iCloud». Когда пользователи сохраняют новый пароль в браузере, он автоматически добавляется в связку ключей iCloud.
Все пароли хранятся в зашифрованной базе данных и передаются в расширение браузера по зашифрованному каналу.
Источник: rb.ru