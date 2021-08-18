Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-prilozhenii-icloud-dlya-windows-stal-dostupen-menedzher-paroley
В приложении iCloud для Windows стал доступен менеджер паролей
46
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:22

В приложении iCloud для Windows стал доступен менеджер паролей

Apple выпустила новую версию приложения iCloud для Windows, в которой появилась служба управления паролями.
Теперь в iCloud для Windows версии 12.5 или более поздней пользователи ПК смогут добавлять, редактировать, копировать, удалять или искать пароли, сохраненные в iCloud.

Кроме того, стала доступна синхронизация паролей между различными устройствами и ПК в браузерах Edge и Google Chrome с помощью расширения «Пароли iCloud». Когда пользователи сохраняют новый пароль в браузере, он автоматически добавляется в связку ключей iCloud.

Все пароли хранятся в зашифрованной базе данных и передаются в расширение браузера по зашифрованному каналу.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#apple #icloud #windows #пароль #googlechrome
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Ташкенте откроется филиал турецкого университета
589
В Италии продают дома за 1 €
779
5 августа стартует веломарафон «Астана — Париж»
1393