В Париже разработают маршруты для летающих такси к Олимпиаде 2024 года

Франция начнет испытания электрического воздушного такси в ближайшие месяцы, чтобы подготовить маршруты для перевозки пассажиров к летним Олимпийским играм 2024 года. Один маршрут соединит аэропорты Шарль-де-Голль и Ле-Бурже, а другой — пригороды к юго-западу от Парижа.

Органы гражданской авиации Франции, а также компании Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace, Lilium и Joby Aviation входят в число разработчиков самолетов, участвующих в проекте. Взлетно-посадочная полоса в аэропорте Понтуаз-Кормей была адаптирована под испытания в начале этого года.

Источник: incrussia.ru