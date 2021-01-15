TikTok ввел ряд изменений и обновлений

TikTok обновляет настройки безопасности для несовершеннолетних. Аккаунты пользователей младше 16 лет автоматически станут приватными.

Официально TikTok доступен для пользователей старше 13 лет. После обновления политики конфиденциальности все профили пользователей в возрасте от 13 до 15 лет автоматически станут приватными — видеоролики, размещенные в таких аккаунтах, смогут смотреть только одобренные пользователем подписчики.

Все новые правила платформы выглядят так:

— пользователи младше 16 лет смогут самостоятельно определять, кто может оставлять комментарии под их видеороликами: можно выбрать вариант «Друзья» или вообще ограничить такую возможность для всех

— сделать дуэт можно будет только с видеороликами пользователей старше 16 лет

— пользователи смогут скачивать только видеоролики, созданные авторами старше 16 лет

— функция «Предлагать вашу учетную запись другим» по умолчанию будет отключена для пользователей в возрасте 13-15 лет.

Другие пользователи также не смогут размещать в своих профилях видеоролики, созданные людьми до 16 лет.