В Париже открылись Диснейленд и Эйфелева башня

Сейчас в Диснейленде работает только часть аттракционов — те, на которых можно соблюдать социальную дистанцию. По всему парку установили санитайзеры и нанесли разметку. Кассы у входа закрыли, билеты продают только онлайн. Так администрация собирается регулировать ежедневный поток гостей.

Ограничения на количество посетителей ввели и на Эйфелевой башне. На днях там заработал верхний этаж. Смотровая площадка принимает максимум 250 человек.

Приезжать во Францию сейчас могут жители стран Евросоюза, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Великобритании и Уругвая.

Источник: 34travel.me