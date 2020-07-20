Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7f1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7f147eea8ba3181d5849a7dbdc7d492d.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
v-parizhe-otkrylis-disneylend-i-eyfeleva-bashnya
В Париже открылись Диснейленд и Эйфелева башня
36
/
/

Сегодня в 10:06

В Париже открылись Диснейленд и Эйфелева башня

Сейчас в Диснейленде работает только часть аттракционов — те, на которых можно соблюдать социальную дистанцию. По всему парку установили санитайзеры и нанесли разметку. Кассы у входа закрыли, билеты продают только онлайн. Так администрация собирается регулировать ежедневный поток гостей.

Ограничения на количество посетителей ввели и на Эйфелевой башне. На днях там заработал верхний этаж. Смотровая площадка принимает максимум 250 человек.

Приезжать во Францию сейчас могут жители стран Евросоюза, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Великобритании и Уругвая.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #франция #эйфелевабашня #диснейленд
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Азербайджанский фильм получил сертификат Голливуда
169
Корейский университет искусств выделяет гранты для казахстанцев
1776
Пресс-атташе посольства США на казахском спел для женщин
1122