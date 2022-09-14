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В Париже откроются две крупномасштабные выставки, посвященные культурному наследию Узбекистана
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Сегодня в 10:07

В Париже откроются две крупномасштабные выставки, посвященные культурному наследию Узбекистана

В ноябре в Париже откроются две выставки.

Выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» пройдет в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Она расскажет об истории Великого шелкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана. Здесь будут представлены предметы монументального и станкового искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства.

В Институте арабского мира будет организована выставка «Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана». Она откроется 22 ноября 2022 года и продлится до 4 июня 2023 года. Здесь будут представлены более чем 300 экспонатов из девяти музеев Узбекистана, которые включают в себя коллекции текстиля, предметы одежды, обувь, головные уборы, ювелирные украшения конца XIX — середины XX века.

Источник: uzdaily.uz

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