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Новый сервис об объектах отдыха запустили в Узбекистане
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Сегодня в 10:25

Новый сервис об объектах отдыха запустили в Узбекистане

Государственный налоговый комитет запустил Единую электронную платформу — orom.uz. Это новый сервис достоверной информации об аренде объектов отдыха в Бостандыкском районе Ташкентской области.

Владельцы дач, домов отдыха, индивидуально построенных домов и другого жилья, предназначенного для проживания, а также топчанов и водного транспорта, сдающие эти объекты в аренду, проходят авторизацию на сервисе. Арендодатели размещают информацию об арендуемых объектах бесплатно.

Отдыхающие могут выбрать объекты отдыха дистанционно, бронировать их и производить оплату. После оплаты на электронную почту отдыхающего отправляется уведомление о бронировании. На сайте отдыхающим необходимо авторизоваться, затем можно выбирать и бронировать объекты для отдыха, а также оценивать их по различным критериям и оставлять комментарии.

Вся информация, размещенная на платформе — достоверная. Наличие объектов на сайте orom.uz свидетельствует об их легальной деятельности. На сегодняшний день на платформе размещено больше 3400 объектов отдыха с сопроводительной информацией.

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#бизнес #узбекистан #отдых #платформа
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