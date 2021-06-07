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В отелях Пхукета можно будет остановиться за $ 1
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Сегодня в 10:39

В отелях Пхукета можно будет остановиться за $ 1

Пхукет планирует открыться для вакцинированных туристов уже в июле этого года. Представители туристической отрасли Таиланда придумали, как привлечь путешественников на остров — предлагают проживание в отелях за $ 1.

Согласно изданию TTG Asia, кампания One-night, one-dollar, созданная Советом по туризму Таиланда, предложит иностранным туристам определенные гостиничные номера всего за $ 1 за ночь. Номера, которые будут субсидироваться государством, обычно стоят от $ 32 до $ 96 за ночь.

Этот план еще не получил одобрения Министерства спорта и туризма Таиланда, но если программа окажется успешной, акцию могут запустить и в других популярных туристических локациях, например, на Самуи или в Бангкоке, сообщает TTG Asia.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #таиланд #отель #гдежить #пхукет
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