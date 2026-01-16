В Оше расширят парк имени Навои на месте старого рынка

Мэр Оша Женишбек Токторбаев 11 января поручил начать масштабную реконструкцию парка имени Алишера Навои и расширить зону отдыха за счет территории, освободившейся после переноса центрального рынка.

Градоначальник проинспектировал состояние парковой зоны и ознакомился с эскизным проектом модернизации. По итогам осмотра профильным службам даны указания приступить к демонтажу ветхих построек и расчистке территории. Проект призван привести главное общественное пространство южной столицы в соответствие с современными стандартами урбанистики.

Ключевым этапом станет интеграция в парковую зону участка вдоль реки Ак-Буура, где ранее располагался старый центральный рынок. После перевода торговцев на новую муниципальную площадку власти приняли решение не застраивать освободившееся место коммерческими объектами, а создать там зеленую зону.

Реализация проекта позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в центре города и создать единый рекреационный кластер для жителей и туристов.