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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Нур-Султане благоустроили общественные зоны
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Сегодня в 10:57

В Нур-Султане благоустроили общественные зоны

На стадии завершения благоустройство общественного пространства по адресу проспект Республики, 6. Напротив магазина «Есиль» уложили брусчатку, заменили бортовой камень, установили лавочки и урны. Также планируется установка восьми светодиодных опор освещения с декоративной подсветкой. Украшением общественного пространства стали качели авторской работы, которые привлекают еще больше детей и взрослых.

Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортного городского пространства, удобного и для пешеходов, и для автомобилистов.

Также ко дню города планируется завершить работы на четырех общественных пространствах по адресам: ЖМ «Кирпичный» на улице Чехоева, ЖМ «Өндіріс» на улицах Акбидай и Пушкина, и по улице Бараева, 14/1.

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#казахстан #город #инфраструктура #нурсултан
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