В Нур-Султане благоустроили общественные зоны

На стадии завершения благоустройство общественного пространства по адресу проспект Республики, 6. Напротив магазина «Есиль» уложили брусчатку, заменили бортовой камень, установили лавочки и урны. Также планируется установка восьми светодиодных опор освещения с декоративной подсветкой. Украшением общественного пространства стали качели авторской работы, которые привлекают еще больше детей и взрослых.

Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортного городского пространства, удобного и для пешеходов, и для автомобилистов.

Также ко дню города планируется завершить работы на четырех общественных пространствах по адресам: ЖМ «Кирпичный» на улице Чехоева, ЖМ «Өндіріс» на улицах Акбидай и Пушкина, и по улице Бараева, 14/1.