В NASA создали сервис, который воспроизводит голос человека на Марсе

Сотрудники NASA постоянно разрабатывают интересные идеи для виртуального космического туризма и изучения вселенной. Уже несколько их проектов позволяют отправиться на Марс не выходя из дома.

Новая разработка NASA также открыта для всех. С ее помощью каждый человек может услышать, как бы звучал его голос на Красной планете.

Чтобы опробовать такую необычную функцию, достаточно зайти на сайт космического агентства и воспользоваться специальным сервисом. Он предлагает записать любую фразу, продолжительность которой составляет не более десяти секунд. После этого программа обрабатывает реплику и с помощью своих алгоритмов воспроизводит измененный голос. Его можно скачать или сравнить с исходным звуком.

Источник: srsly.ru