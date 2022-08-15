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В NASA создали сервис, который воспроизводит голос человека на Марсе
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Сегодня в 09:57

В NASA создали сервис, который воспроизводит голос человека на Марсе

Сотрудники NASA постоянно разрабатывают интересные идеи для виртуального космического туризма и изучения вселенной. Уже несколько их проектов позволяют отправиться на Марс не выходя из дома.

Новая разработка NASA также открыта для всех. С ее помощью каждый человек может услышать, как бы звучал его голос на Красной планете.

Чтобы опробовать такую необычную функцию, достаточно зайти на сайт космического агентства и воспользоваться специальным сервисом. Он предлагает записать любую фразу, продолжительность которой составляет не более десяти секунд. После этого программа обрабатывает реплику и с помощью своих алгоритмов воспроизводит измененный голос. Его можно скачать или сравнить с исходным звуком.

Источник: srsly.ru

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#технологии #nasa #сервис #голос #марс
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