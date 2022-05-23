В начале июня в самом большом аквапарке Средней Азии «Кули Душанбе» состоится Музыкальный Фестиваль

Фестиваль проводится второй год. Его цель — сохранение и развитие традиций музыкальной культуры, поддержка и популяризация молодых артистов.

Гостей ждет насыщенная программа: музыка, развлечения, подарки, вечеринка у пляжа, где пройдет танцевальное шоу от студии Нозанин Юльчиевой. Развлекать посетителей будут стендаперы группы Red Stand Up в лице Сиявуша, Ховалинги, Хайома и Алишера.





Создавать настроение призваны ди-джеи Rvxin, Jova, Magence, Dj Freez, Dj Mohd, Yellow Yam, Price-Love, приглашенный гость из Москвы Dj Bloody Good и резиденты сообщества Музы, также на одной сцене выступят артисты с конкурсов: «Во весь голос» Никруз Зребунов и Central Asia's Got Talent Фаррух Хасанов с группой «Трио».

Также гостей ждут аттракционы, большой бассейн, food и лаундж-зоны, аниматоры и ведущий для всей семьи, розыгрыш телефона и других призов партнеров.

Дата проведения: 4 июня с 18:00 до 23:00

Место проведения: аквапарк «Кули Душанбе»

Стоимость билетов: 60 сомони.

Их можно приобрести в кассах «Кули Душанбе», или в офисе O Mobile по адресу город Душанбе, пр. Рудаки, 55. Узнать подробнее можно сайте: musicfest.tj