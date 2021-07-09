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В Малави открылась школа, напечатанная на 3D-принтере
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Сегодня в 12:12

В Малави открылась школа, напечатанная на 3D-принтере

В районе Салима в Республике Малави открылась первая в мире напечатанная на 3D-принтере школа. На ее создание ушло всего 18 часов.

За разработку проекта отвечала компания 14Trees — она напечатала на 3D-принтере. Затем рабочие отдельно поставили окна, двери и крышу. Дети начали учиться в ней еще 21 июня, однако официальное открытие прошло на днях.

14Trees использует запатентованную технологию, которая в разы ускоряет процесс 3D-печати. Стоимость производства и количество материалов при этом уменьшаются. Углеродный след от разработки становится в два раза короче, чем обычно.

Авторы проекта планируют установить такие же заведения в Кении и Зимбабве. Это позволит Африке обеспечить образование для большего количества детей и развить инфраструктуру с минимальными затратами.

Первая напечатанная школа расположилась в деревне Калонга. Всего в округе стало 13 учебных заведений. При населении в 38 тыс. человек необходимо возвести еще 50 подобных строений.


Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #школа #африка #3d #проект
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