Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kyrgyzstane-otkroetsya-marketpleys-ozon-kg
В Кыргызстане откроется маркетплейс Ozon.kg
95
Главный

Сегодня в 10:16

В Кыргызстане откроется маркетплейс Ozon.kg

В течение 2023 года будет открываться маркетплейс Ozon.kg, зарегистрированный непосредственно в Кыргызстане.

Все цены покупки и продажи товаров укажут в сомах, будет простое налогообложение.

Источник: 24.kg

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #кыргызстан #маркетплейс #ozon #онлайнпродажи
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Globosphere Russiа объявила конкурс для UX/UI-дизайнеров с призовым фондом 2,6 млн ру...
1062
На одном из опасных участков дороги Астаны установлен светофор
2975
Учебники для нулевых классов переведут на латиницу до конца 2018 года
1837
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.