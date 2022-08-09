В Костанае прошли чемпионаты по триатлону

6 августа в Костанае состоялось сразу два чемпионата по триатлону: Чемпионат Республики Казахстан в смешанной эстафете среди атлетов категорий Elite и Чемпионат на дистанции супер-спринт с групповым стартом среди U19 и U15.

В соревнованиях были представлены участники Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также городов Нур-Султан, Шымкент и Алматы. Дистанция — 300 метров плавания, 8 километров велоэтапа и 2 километра бега.

Самой многочисленной категорией среди участников оказалась U15-М. Их было более 50 человек. Первым на финишной прямой стал Назаров Саид, Алматы. Вторым пришел Айнегов Рамазан, Нур-Султан и замкнул тройку победителей Петров Сергей, Акмолинская область.

Среди девушек U15 первой завершила три этапа Диана Ержанова, Нур-Султан, второе и третье места заняли Анель Исабаева и Юлиана Петрова из команды Акмолинской области, которые практически на всех гонках держались вместе.

Зрелищной была гонка у категории Elite. Егор Крупяков, участник команды города Алматы вырвался от своих оппонентов, первым передал эстафету следующему участнику своей четверки. В результате команда из Южной столицы заняла подиум победителя. Второе командное место в эстафете увезла столичная команда. За третье место с отрывом ровно в минуту боролись Шымкент и принимающая сторона — город Костанай. На финише Юлия Озерова сократила это время и принесла своей команде бронзу.