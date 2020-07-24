В Казани откроют первые магазины формата dark store — «магазины без покупателей»

Казань может стать одним из первых городов-миллионников, где Ozon откроет формат dark store — продуктовый склад, откуда будут развозить онлайн-заказы.

Магазины формата dark store представляют собой похожий на торговый зал обычного супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы профессиональные комплектовщики, а покупатели получают товар с доставкой на дом. Первые такие магазины в Татарстане могут запустить уже в 2020 году.

Стандартный dark store — это помещение площадью около 2,5 тысяч квадратных метров без входа для покупателей. В нем расположены товарные полки и морозильные камеры, работают сборщики интернет-заказов. Собранный заказ отправляют в течение 40 минут в любую точку города при помощи собственной службы доставки.

Источник: inde.io