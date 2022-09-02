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В Казахстане стартовали продажи инновационных складных смартфонов Galaxy Z Fold4 и Z Flip4
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Сегодня в 15:00

В Казахстане стартовали продажи инновационных складных смартфонов Galaxy Z Fold4 и Z Flip4

Самые инновационные мобильные устройства Galaxy — Z Fold4 и Z Flip4, похоже, уже совершают революцию на глобальном рынке смартфонов, переходя из нишевого пользовательского сегмента в популярный.

На это указывают итоги предзаказов складных новинок Samsung, которые покупатели оформили в августе. Количество заявок в этом году выросло на 156% по сравнению с показателями предшественников в аналогичный период прошлого года.

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Эти цифры говорят о новой тенденции — стремительно растущей популярности складного форм-фактора: смартфоны Galaxy становятся первопроходцами, открывающими новую эру развития сегмента мобильных устройств.

Инновационные смартфоны, меняющие историю мобильной индустрии, уже доступны в Казахстане. С завершением периода предзаказа во всех городах со 2 сентября стартовали продажи складных Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Покупатели по предзаказу вместе с долгожданными смартфонами получают ценные подарки от Samsung: смарт-часы Galaxy Watch4 и сервис Samsung Care для замены или ремонта Infinity Flex дисплея в течение гарантийного года.

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Доступные способы стать обладателем нового складного гаджета Galaxy включают, помимо беспроцентной рассрочки, также выгодную программу Trade-in. Вы можете приобрести Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, сдав свой старый смартфон Flip или Fold любого предыдущего поколения, при этом компания при определении размера скидки пойдет навстречу своим пользователям и повысит состояние старого устройства, например, с разбитого до рабочего, а с рабочего до отличного.

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В продажу поступили также топовые наушники Galaxy Buds2 Pro с дизайном премиум-класса и технологией Hi-Fi 24bit Audio, обеспечивающей высокий динамический диапазон и звук с кристально чистым разрешением. Новый компактный, эргономичный дизайн на 15% меньше предшественника, а надежная посадка предотвращает вращение и отлично подходит для занятий фитнесом.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.