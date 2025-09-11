В Казахстане состоится первая кофейная выставка — Astana Coffee Expo 2025!

11 и 12 сентября в Международном Выставочном Центре EXPO в Астане пройдет первая в Казахстане и Центральной Азии специализированная выставка Astana Coffee Expo, посвященная кофейной индустрии. Astana Coffee Expo — это профессиональная платформа, где встречаются эксперты, производители и предприниматели, чтобы обсудить тренды, наладить партнёрства и представить свои продукты широкой аудитории.



В Astana Coffee Expo примут участие все главные лица, заинтересованные в развитии индустрии кофе в стране: от владельцев кофеен и обжарщиков до представителей HoReCa. Среди ключевых событий платформы — демонстрация новейшего оборудования, сырья и технологий от ведущих локальных и международных брендов, семинары и мастер-классы от экспертов, панельные дискуссии по ключевым темам индустрии, соревнования лучших бариста Казахстана и многое другое. Выставка объединит в себе более 80 экспонентов и более 5000 гостей, которые посетят более 40 тематических мероприятий.

Особое внимание будет уделено чемпионату бариста, победители которого получат возможность представить Казахстан на международной арене и отправятся в Барселону для участия в мировом турнире. Это событие станет важным шагом в развитии профессионального сообщества бариста страны.

Торжественное официальное открытие выставки состоится при участии Министерства торговли и интеграции РК, Акимата города Астаны и посольств разных стран. В рамках церемонии также планируется подписание меморандумов о сотрудничестве с дипломатическими представительствами, что подчеркнет международный уровень события.





Айбек Аханов, основатель компании Big Event Group

Astana Coffee Expo 2025 — это важный шаг в развитии кофейной индустрии Казахстана и Центральной Азии. Сегодня рынок стремительно растет, появляются новые игроки, технологии и тренды. Однако до сих пор не существовало специализированной выставочной площадки, где могли бы встречаться представители всей цепочки — от производителей сырья и оборудования до владельцев кофеен и инвесторов.

Эта выставка создаст уникальные возможности для бизнеса: компании смогут найти новых партнеров, представить свою продукцию и выйти на международные рынки. Кроме того, мы ожидаем рост интереса к Казахстану как к центру кофейного рынка региона, что привлечет сюда международные бренды, экспертов и инвесторов.

Astana Coffee Expo не просто знакомит с новыми продуктами и технологиями — она формирует культуру, способствует развитию индустрии и делает Казахстан важной точкой на мировой кофейной карте.





По данным Euromonitor International, потребление кофе в Казахстане ежегодно увеличивается примерно на 5-7%. В 2024 году объем рынка составил около 12,85 тысяч тонн, что значительно превышает показатели десятилетней давности. Казахстанцы активно переходят от растворимого кофе к натуральному, что стимулирует спрос на зерновой и молотый кофе. Высокий спрос и повышенное внимание к кофе в регионе требует от профессионалов индустрии еще более интенсивного развития — и выставка Astana Coffee Expo станет важным шагом в этом процессе.

Все подробности и правила участия по ссылке.