Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kazahstane-proydet-vtoroy-onlayn-nobelevskiy-festival-central-asia-nobel-fest
В Казахстане пройдет второй онлайн Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest
68
/
/

Сегодня в 11:04

В Казахстане пройдет второй онлайн Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest

Тысячи студентов, ученых, представителей научного сообщества, а также все желающие могут совершенно бесплатно принять участие во втором онлайн Нобелевском фестивале, который пройдет в Нур-Султане 7-9 апреля.

Central Asia Nobel Fest — это уникальное научно-образовательное событие, в котором ежегодно участвуют тысячи студентов и профессоров из 40 стран, 5 лауреатов Нобелевской премии, 3 лауреата премии «Прорыв», десятки мировых ученых, а также известные эксперты, руководители международных организаций и крупнейших компаний.

II Нобелевский фестиваль пройдет под лозунгом «Изобретая будущее» и будет посвящен масштабным преобразованиям и трансформациям в сфере технологий и инноваций. Программа фестиваля будет направлена на вопросы реинжиниринга образования, развития умных городов, индустрии 4.0, инновационных финансов, создания экономики возможностей и устойчивого развития.

В рамках проведения Central Asia Nobel Fest, Фонд Инклюзивного Развития приглашает к сотрудничеству международные организации и все ВУЗы Центральной Азии и Кавказа, для того чтобы обсудить ключевые вызовы, стоящие перед экономикой, образованием и наукой в цифровую эпоху.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#студенты #наука #фестиваль #онлайн #ученые
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане с 28 по 30 августа на улице Сарыколь частично будет перекрыто движение
1281
Мурал с Димашем Кудайбергеном появился в центре Алматы
353
В Астане открыли интерактивную площадку зимних развлечений
2236