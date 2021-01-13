В Казахстане пройдет второй онлайн Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest

Тысячи студентов, ученых, представителей научного сообщества, а также все желающие могут совершенно бесплатно принять участие во втором онлайн Нобелевском фестивале, который пройдет в Нур-Султане 7-9 апреля.

Central Asia Nobel Fest — это уникальное научно-образовательное событие, в котором ежегодно участвуют тысячи студентов и профессоров из 40 стран, 5 лауреатов Нобелевской премии, 3 лауреата премии «Прорыв», десятки мировых ученых, а также известные эксперты, руководители международных организаций и крупнейших компаний.

II Нобелевский фестиваль пройдет под лозунгом «Изобретая будущее» и будет посвящен масштабным преобразованиям и трансформациям в сфере технологий и инноваций. Программа фестиваля будет направлена на вопросы реинжиниринга образования, развития умных городов, индустрии 4.0, инновационных финансов, создания экономики возможностей и устойчивого развития.

В рамках проведения Central Asia Nobel Fest, Фонд Инклюзивного Развития приглашает к сотрудничеству международные организации и все ВУЗы Центральной Азии и Кавказа, для того чтобы обсудить ключевые вызовы, стоящие перед экономикой, образованием и наукой в цифровую эпоху.