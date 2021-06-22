В Казахстане пройдет первый онлайн-фестиваль российского кино Russian Film Festival

Девять российских фильмов будут доступны для бесплатного просмотра в мультимедийном сервисе Okko с 21 июня по 11 июля. Зрители Казахстана впервые увидят подборку художественных, анимационных и документальных картин последних лет, многие из которых были отмечены наградами на российских и зарубежных фестивалях.

Доступ к фильмам, вошедшим в программу Russian Film Festival в Казахстане, будет бесплатным на время фестиваля для новых пользователей платформы Okko.

Russian Film Festival в Казахстане станет продолжением серии онлайн-фестивалей, организованных РОСКИНО совместно с Министерством культуры РФ. Фестиваль в Казахстане пройдет в коллаборации с мультимедийным сервисом Okko и станет первым подобным мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ.

В рамках RFF будут показаны картины-участницы 77-го Венецианского кинофестиваля:

— новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», удостоенный специального приза жюри

— «Конференция» Ивана Твердовского о травме и ее переживании после теракта 2002 года в Театральном центре на Дубровке в Москве

— основанная на реальных событиях спортивная экшн-драма «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях

— фэнтезийная костюмированная сказка Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

— зрелищная историческая мелодрама «Серебряные коньки»

— семейный приключенческий фильм «Пальма»

— новая комедия Михаила Сегала «Глубже!»

— популярный мультфильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна».

— документальная лента «Медведи Камчатки. Начало жизни» - о первом годе жизни бурых медведей, удостоенная национальной кинонаграды «Золотой орел» за 2019 год в номинации «Лучший неигровой фильм».