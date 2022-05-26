В Казахстане определят лучших киберспортсменов

29 мая в Нур-Султане, в стенах Astana IT University, состоится финал первого республиканского киберспортивного турнира в 2022 году от Федерации киберспорта РК, Qazaq Cybersport Federation — 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI.

Лучшие киберспортсмены со всего Казахстана сойдутся в битве за призовой фонд в размере 3,5 миллиона тенге. Весенний киберспортивный чемпионат пройдет по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 22 и Clash Royale, которая стала первой мобильной дисциплиной в истории Кубка РК.

Данный турнир — возможность для игроков из любого региона страны начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или своей команде казахстанскому киберспортивному сообществу.

Серия турниров Кубок Республики Казахстан — Весенний, Летний, Осенний, Зимний, официально внесены в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2022 год» Министерства культуры и спорта РК.

Отборочный этап турнира от Qazaq Cybersport Federation прошел онлайн c 2 по 15 мая 2022 года. 17 мая были сыграны последние матчи на выбывание в рамках весеннего розыгрыша Кубка РК. Пары финалистов 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI:

— FIFA 22: Нурбакыт Nurbaa Миргали vs Олжас ZhasikFIFA09 Есентаев

— CS:GO: команды mix13 vs GaNq

— Clash Royale: Дмитрий $D.I.M.A.S$ Юнг vs Айбол Hog Rider Жандәулет

— Dota 2: команды Totally Spies vs Rune Eaters Esports.