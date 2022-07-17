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В Казахстане начнут развивать кибер-футбол
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15.07.2022

В Казахстане начнут развивать кибер-футбол

Казахстанская федерация футбола и Qazaq Cybersport Federation заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий организацию новых турниров с использованием футбольных симуляторов.

Документ был подписан, президентами двух структур: главой КФФ Адилет Барменкулов и президентом QCF, Куанышбеком Есекеевым.

Партнерство в рамках Меморандума направлено на выстраивание системной работы по реализации совместных программ, связанных с пропагандой и популяризацией футбола и киберспорта посредством проведения общих мероприятий для населения.

Футбольный симулятор FIFA, в нынешней вариации которой можно найти трех казахстанских футболистов — Бахтиера Зайнутдинова, Георгия Жукова и Александра Меркеля, входит практически во все основные киберспортивные серии Казахстана.

Соревнования по данной кибердисциплине регулярно проводятся в любительской серии Alaman, в официальном национальном первенстве Казахстана QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÜZGI KUBOGI, а также в регулярном розыгрыше казахстанской студенческой лиги KESL.

В конце прошлого года симулятор FIFA стал основой для регулярного турнира Qazaqstan Qyzmet Cyber Cup среди госслужащих и сотрудников квазигосударственного сектора.

А весной нынешнего года Казахстанская федерация футбола и Qazaq Cybersport Federation реализовали первый совместный проект: провели внутри страны отбор на международный ивент FIFAe Nations Series 2022. Выигравшие этот турнир внутри Казахстана Акназар Бексеитов и Олжас Есентаев в июне прошли двухраундовый региональный отбор в ОАЭ — и в конце июля этого года впервые в истории представят Казахстан в финальной стадии этого киберивента в Копенгагене.

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#казахстан #киберспорт #спорт #футбол #федерация
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