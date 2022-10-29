Кинокомпания Marvel Studios опубликовала трейлер рождественского спецэпизода «Стражей Галактики».

В праздничной серии, как показал трейлер, друзья и напарники Питера Квилла попытаются приободрить своего товарища и подарят ему актера Кевина Бейкона.

Какими будут приключения Бейкона в мире «Стражей Галактики», можно будет узнать с 25 ноября. В этот день праздничный спецэпиод выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Премьера третьей части кинофраншизы «Стражи Галактики» запланирована на 5 мая 2023 года. Съемки фильма уже завершились. Ими руководил режиссер Джеймс Ганн.

Источник: daily.afisha.ru



