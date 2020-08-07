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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Казахстане мобильные операторы определили стоимость школьного тарифа
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Сегодня в 10:49

В Казахстане мобильные операторы определили стоимость школьного тарифа

В Казахстане сотовые операторы запустят специальный тариф «Білім» для учеников и учителей с абонентской платой 990 тенге в месяц. У всех сотовых операторов по данному тарифу будут единые условия.

Воспользоваться им граждане смогут во второй половине августа. Он включает в себя безлимитный доступ к отечественным образовательным ресурсам, одобренным Министерством образования и науки. На данный момент их 380. К тому же операторы связи будут предоставлять абонентам дополнительно гигабайт интернет-трафика.

Условия подключения «учитель» или «ученик» будут тоже определять в Министерстве образования и науки. Введение школьного тарифного плана необходимо для дистанционного обучения, а также обеспечит возможность оказания электронных госуслуг в отдаленных населенных пунктах страны.

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