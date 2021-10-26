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В Израиле разработали электросамолет, который может разгоняться до 250 километров в час
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Сегодня в 11:08

В Израиле разработали электросамолет, который может разгоняться до 250 километров в час

Израильская компания Air создала двухместный самолет Air One, предназначенный для персональных полетов. Модель оснащена умной системой управления для облегчения обучения и полетов.

Батарея Air One рассчитана на 177 километров полета. Самолет может вертикально взлетать и садиться подобно вертолету, так как оснащен четырьмя стойками с роторными винтами. Они обеспечивают подъемную силу, а крылья и двойной хвост модели удерживают самолет в воздухе.

Крылья самолета могут складываться, поэтому он не должен занимать много места в гараже, передает издание. Компания уже открыла предзаказы на покупку, однако цены обещает объявить лишь в конце 2021 года. Поставки начнутся только в следующем году.

Air обещают покупателям «легкие перелеты и быстрое обучение» благодаря умной системе управления. Прототип успешно прошел испытательные полеты. Также в самолете есть система мониторинга на базе ИИ, которая будет регулярно проводить диагностику на случай выявления неполадок.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #израиль #перелет #искуственныйинтеллект #электросамолет
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