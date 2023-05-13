В Италии создали перезаряжаемую батарею из миндаля

Ученые Итальянского технологического института создали перезаряжаемую съедобную батарею, полностью состоящую из нетоксичных материалов, таких как миндаль.

Для герметизации аккумулятора применили пчелиный воск. После этого ученые протестировали устройство. Оно способно работать около 12 минут без подзарядки и создавать напряжение в 0,65 ватта.

Батарея позволяет питать энергией мелкую электронику и светодиодные лампы. Съедобный аккумулятор можно выпустить в компактной форме, подходящей для небольших гаджетов.

Источник: daily.afisha.ru