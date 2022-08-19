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В Испании презентуют туристический потенциал и культурное наследие Узбекистана
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Сегодня в 09:36

В Испании презентуют туристический потенциал и культурное наследие Узбекистана

Узбекистан впервые примет участие в древнейшем культурном фестивале «Мавры и христиане», который пройдет с 25 по 29 августа в провинции Валенсия, Испания.

В рамках фестиваля, который ежегодно проводится в Испании с 14 века, пройдут красочные и незабываемые шествия, отражающие влияние древних культур и традиций разных народов мира на развитие современной цивилизации.

Ежегодно в шествиях принимают участие более 10 000 человек. В этом году на фестивале ожидается более 100 000 гостей со всех стран мира.

Для презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана на фестивале, за счет организаторов мероприятия в Испании, узбекскими мастерами и дизайнерами одежды изготовлено 600 национальных и исторических костюмов.

Источник: uzdaily.uz

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