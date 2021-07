В Instagram появились коллаборации. Это совместные посты пользователей

Этим летом Instagram не перестает радовать обновлениями: сначала у россиян появилась музыка в сторис и почти сразу в приложении запустился свой аналог тиктока — Reels, потом компания стала тестировать возможность прикреплять ссылки в сторис для всех профилей и добавила в десктопную версию функцию загрузки фото. Теперь пользователи заметили еще одну фишку, которой еще недавно не было в приложении — совместные посты.

Увидеть, как работают коллаборации на практике, можно уже сейчас в профилях некоторых инфлюенсеров. Например, такой пост уже сделали исполнитель Shadez The Misfit и музыкальный менеджер Rosswilss. Как это выглядит? В профиле Shadez The Misfit этот пост показывается в ленте вместе с другими фотографиями, но если его открыть, то наверху стоит аватарка и ник его коллеги. При этом у Rosswilss это выглядит немного иначе: там в верхней части отображается и его аватарка с ником, и данные Shadez The Misfit.

Как только подписчики одного из владельцев аккаунтов, которые опубликовали коллаборацию, лайкают пост, у второго количество лайков увеличивается автоматически. Аналогичная история и с комментариями, поэтому под совместными постами у инфлюенсеров одинаковое количество лайков и комментов. При этом текст поста в обоих профилях одинаковый, и написал его очевидно Rosswilss, поскольку он тегнул своего коллегу. В этом смысле коллаборации в Instagram чем-то напоминают репосты публикаций. Официально о запуске коллабораций Instagram пока не сообщал, так что функция, видимо, находится еще в тестовом формате.

Источник: srsly.ru