В городе Ош пройдет региональное мероприятие Go Viral Osh 2023, посвященное технологиям и творчеству

Go Viral снова объединяет экспертов и начинающих специалистов из четырех областей: медиа, бизнеса, культуры и технологий.

В 2023 году фестиваль Go Viral посещает пять центрально-азиатских стран: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Туркменистан. В прошлом месяце 17-18 марта прошло мероприятие в Ташкенте. Следующая остановка — город Ош в Кыргызстане.

Мероприятие пройдет 28-29 апреля в Ошском государственном университете, по адресу проспект Ленина, 331.

Основная тема — креативная экономика с фокусом на туризм и сельское хозяйство.

Go Viral Festival & Network — это глобальный нетворкинг экспертов и специалистов стран Центральной Азии из сфер медиа, бизнеса, культуры и технологий с участием приглашенных гостей из США. Программа Go Viral Osh построена вокруг идеи о том, что творческое вдохновение уже находится внутри нас. Нам нужно начать сотрудничество внутри региона, внимательно изучая уникальность каждой страны и находить новые решения для развития.

Go Viral Osh дает возможность участникам завести новые связи и получить предложения работы, менторства или стажировки. Благодаря разнообразным активностям у них будет возможность встретиться и пообщаться с профессионалами-единомышленниками из различных отраслей и сфер деятельности.

Это первый масштабный ивент для Go Viral вне столицы Кыргызстана. На Go Viral Osh 2023 выступит посол США в Кыргызской Республике Лессли Вигери, директор изобразительного музея города Ош Бактыгуль Мидинова, основатель нескольких международных инновационных стартапов Эдиль Ажибаев, журналистка Алтынай Мамбетова, генеральный директор ОсОО «Лидер И Ко» Жазгуль Джунусбаева, фотограф, режиссер и основатель Metr Group, Merri Garden Qaarman Тумар Ибраимов, и многие другие. Помимо выступлений спикеров на мероприятии пройдут интерактивные сессии, воркшопы и панельные дискуссии, музыкальная программа и ярмарка.

Чтобы узнать больше о спикерах, сессиях и зарегистрироваться, посетите сайт проекта Go Viral.

С 2021 года проект реализуется IWPR CA при финансовой поддержке Государственного департамента США.